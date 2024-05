Cervia, torna l'Accademia del Salvataggio: 11 iscritti assunti per la stagione estiva

Parte il secondo anno del “Master di perfezionamento operativo del soccorso in mare”, primo esempio in Italia di Accademia del Salvataggio, organizzato dalla Cooperativa bagnini di Cervia in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto. Il master, che è gratuito e a cui si può accedere dopo aver conseguito il brevetto di bagnino di salvataggio, è un corso di perfezionamento per formare dei veri e propri professionisti del mare e offre agli iscritti l’opportunità di essere assunto per la stagione estiva sulle spiagge di Cervia (oltre ad avere il rimborso del costo del brevetto FIN). Undici tra gli iscritti all’Accademia sono i “professionisti del mare” che sono stati già assunti per l’estate sulle spiagge di Cervia, che confermano così un organico al completo di 80 marinai. "Grazie all’Accademia del Salvataggio si supera il problema di reclutamento dei baywatch mentre in tutta Italia ne mancano quattromila", fanno sapere dalla Cooperativa bagnini.

Quest’anno 20 sono i marinai neoassunti e tra questi, 11 sono iscritti all’Accademia. Dopo aver portato a termine il percorso del master, saranno operativi sulle spiagge di Cervia. “Siamo particolarmente fieri dell’Accademia, - spiega Fabio Ceccaroni presidente della Cooperativa bagnini di Cervia - un progetto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto, per valorizzare questo mestiere che sta perdendo appeal tra i giovani, causando il problema della carenza di personale sulle spiagge. I risultati ci stanno dando ragione perchè quest’anno abbiamo 15 iscritti, 11 dei quali sono stati assunti per l’estate. Questo master è rivolto ai giovani che si avviano ad un lavoro difficile, ma che può dare grandi soddisfazioni e l’Accademia è fondamentale per avvicinarli alla professione. L’obiettivo è quello di fornire le più innovative e professionali tecniche di soccorso in ambiente marino. Chi si occupa di prevenire pericoli o di soccorrere persone in difficoltà in mare, deve saper intervenire con rapidità e determinazione e solo acquisendo tecniche e competenza si possono garantire i migliori standard di sicurezza. Secondo noi è in questo modo che i giovani si possono riappassionare a questo lavoro, attraverso l’insegnamento di una professione”.

Della durata di 25 ore il master prevede: l’apprendimento del Protocollo di salvataggio di Cervia impiegato nelle operazioni di soccorso; le prove di nuoto in piscina e in mare; le lezioni di voga; la simulazione di intervento in mare con gli strumenti in dotazione (dal moscone alla tavola di recupero); l’uso del defibrillatore; le lezioni con lo psicologo, oltre a un programma di lezioni teoriche che vanno dalla meteorologia allo studio delle correnti; gli incontri con la Capitaneria di Porto in materia di sicurezza in mare e ricerca e soccorso.