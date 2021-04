Cervia aderisce a “Comuni ciclabili”: continua l'impegno per la mobilità sostenibile

La Giunta di Cervia ha deliberato l’adesione all’iniziativa “Comuni ciclabili”, promossa dalla Federazione italiana Amici della bicicletta (Fiab), che si propone di misurare e attestare il grado di ciclabilità dei Comuni italiani e renderlo noto a livello nazionale, con l’obiettivo di diffondere e promuovere la cultura della sostenibilità ambientale. Allo scopo, la Fiab si propone di individuare, in una gara virtuosa, la città italiana più a misura di ciclista, sull'esempio di molte città europee che già adottano standard avanzati. Nell'ultimo periodo la stessa Fiab ravennate aveva lodato il Comune di Cervia per il suo impegno nello sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile.

Giunta alla quarta edizione, l’iniziativa prevede di valutare diversi parametri, riconducibili a quattro ambiti tematici (cicloturismo, mobilità urbana, governance, comunicazione e promozione): ai Comuni che dimostrino di avere i requisiti viene dato risalto con l’assegnazione di un numero di “Bike Smile”, che va da uno a cinque.

Inoltre la Fiab, per promuovere i “Comuni ciclabili” realizzerà la “Guida ai Comuni Ciclabili d’Italia”, diffusa gratuitamente on line, che descriverà tutti i comuni partecipati che abbiano ricevuto almeno un Bike Smile e che rappresenta per Cervia un’opportunità ulteriore per farsi conoscere agli amanti della bicicletta e a chi cerca una località “a misura di due ruote”. Per partecipare all’iniziativa il Comune impegna 1830 euro per il triennio 2021-2222-2023.

L’Assessore all’Urbanistica Enrico Mazzolani: “La partecipazione a “Comuni ciclabili” testimonia l’attenzione che questo Comune ha nei confronti della ciclabilità e che negli ultimi anni ha registrato un impulso in avanti. L’adesione all’iniziativa infatti lega di senso le politiche che stiamo portando avanti sul tema della Mobilità sostenibile e che in aggiunta agli altri strumenti urbanistici si sono tradotte, in quest’ultimo periodo, nella redazione del Masterplan delle Ciclovie, nel Piano Ubano della Mobilità Sostenibile (di cui è ai blocchi di partenza il percorso partecipativo, che prenderà il via lunedì 12 aprile) e la realizzazione del Parco Urbano”.