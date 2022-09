Cervia aderisce anche quest’anno al Giorno del dono

Il Comune di Cervia aderisce all’ottava edizione del Giorno del Dono, che ricorre il 4 ottobre. Il Giorno del dono, ha lo scopo di diffondere la consapevolezza del contributo che le scelte e le attività del dono possono portare alla crescita della società italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di partecipazione nella quale i valori primari della libertà e della solidarietà affermati dalla Costituzione trovano un'espressione altamente degna di essere riconosciuta e promossa.

Per l’occasione Cervia lancia l’iniziativa “Un dono fatto con il cuore”, promossa dall’Assessorato al Welfare e dalla Consigliera Delegata alla Gentilezza: il Circolo degli Amici del Comune di Cervia realizzerà delle decorazioni natalizie da donare al negozio del Centro di Aiuto alla vita. Il ricavato della vendita andrà a sostegno dell’Associazione. Si tratta di un gesto gentile per rendere più magico il Natale ai bimbi e alle mamme accolte nel Centro.

L’Assessora al Welfare Bianca Maria Manzi e la Delegata alla Gentilezza, Bellezza e Beni culturali Federica Bosi: “Anche quest’anno abbiamo aderito all’iniziativa in quanto vogliamo sottolineare il valore delle buone maniere nelle relazioni. Un gesto, un pensiero gentile sono una ricchezza fondamentale in una comunità, alimento di valori importanti come la solidarietà, l’accoglienza e l’amicizia”.