Cervia annulla gli eventi dell'Epifania: salta il Tuffo della Befana

Anche a Cervia saltano gli eventi della Befana, oltre a quelli del Capodanno. In rispetto delle disposizioni emanate nel decreto legge del 23 dicembre 2021 “Ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, oltre concerto dei Moka Club del 31 dicembre in piazza Garibaldi, sono stati annullati anche gli eventi dell’Epifania. Pertanto non si svolgeranno i fuochi d’artificio del 5 gennaio, le Pasquelle e il Tuffo della Befana del 6 gennaio.