Cervia, approvato il progetto definitivo per la ciclo-pedonale di viale Volturno

L’Amministrazione comunale di Cervia ha approvato il progetto definitivo relativo agli “Interventi per la mobilità sostenibile completamento percorso ciclo-pedonale viale Volturno”. I lavori, effettuati su viale Volturno nel tratto da viale dei Mille a viale Milazzo, partiranno a dicembre, si concluderanno in primavera 2023 e saranno concordati con Hera per la realizzazione della nuova conduttura dell’acqua.

L’intervento è omogeneo e in continuità col tratto già realizzato da via Nazario Sauro a viale dei Mille. Prevede il proseguimento del percorso ciclopedonale con il posizionamento degli elementi di arredo e la riorganizzazione dei parcheggi, che saranno posizionati parallelamente alla strada secondo le linee tipologiche precedenti. Non vi saranno abbattimenti di piante. L’opera è inserita nel programma triennale degli investimenti 2022/2024 e il costo complessivo dei lavori è di 460.000 euro. Di questi 341.886 euro sono a carico del Comune e 118.114 finanziati dalla Regione Emilia-Romagna “Contributi regionali progetto bike to work”.

L’assessore Enrico Mazzolani ha dichiarato: “Con questo tratto andiamo a completare un percorso che dal Borgomarina porta al viale Milazzo. E’ possibile così percorrere la città in tutta sicurezza e ricongiungersi con la nuova pista ciclabile del viale Milazzo e raggiungere Pinarella con la ciclabile del Lungomare o di via Pinarella”.