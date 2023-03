Cervia celebra le autrici di Diabolik: un giardino per le sorelle Giussani

Mercoledì nel vialetto delle Rimembranze di Cervia è stato inaugurato il giardino dedicato ad Angela e Luciana Giussani, in occasione dei 60 anni dopo l'uscita del numero 3 di Diabolik in cui faceva la sua apparizione Eva Kant. Erano presenti Gabriele Armuzzi, vicesindaco di Cervia Patrizia Petrucci delegata al Verde, Alessandro Forni èresidente dell'associazione Menocchio, Paolo Forni storico del fumetto e un gruppo di appassionati di Diabolik. Presente anche la cervese Patricia Martinelli, che per anni è stata la storica direttrice di Diabolik, a cui la città ha regalato un piatto ricordo. A seguire in biblioteca si è svolto un incontro sulla vita delle sorelle Giussani e Patricia Martinelli ha raccontato del suo rapporto con le creatrici del fumetto Diabolik.

L'omaggio a Patricia Martinelli