Cervia chiede un finanziamento al Pnrr per costruire un nuovo asilo nido

Il comune di Cervia ha avviato le procedure di adesione per ottenere i finanziamenti Pnrr per un nuovo asilo nido Con il Decreto n. 79 del 30 aprile 2024, il Ministero dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha autorizzato un nuovo Piano per asili nido. È un Piano per migliorare l’offerta educativa fin dalla prima infanzia, offrire un aiuto concreto alle famiglie, incoraggiare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale.

Il Piano si colloca nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1. Con il nuovo Piano si garantisce la realizzazione di nuovi posti di asili nido di età 0-2 anni.

Il decreto ha fissato i criteri di individuazione dei comuni e di distribuzione delle risorse, fra i quali è presente anche Cervia con un finanziamento di 1.440.000 euro. Per ottenere il finanziamento i Comuni interessati e inseriti negli elenchi devono obbligatoriamente effettuare la procedura di adesione e dare il via al processo di autorizzazione degli interventi. Il comune di Cervia ha già avviato le procedure di adesione per ottenere i finanziamenti.