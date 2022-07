Siccità ed emergenza idrica, il Comune di Cervia chiude le fontane pubbliche

Considerata l'attuale emergenza idrica che sta caratterizzando la stagione estiva, a Cervia l'amministrazione comunale ha deciso di chiudere le fontane pubbliche per contenere gli sprechi dell’acqua. Le fontane pubbliche, internamente, hanno sempre l’acqua corrente per evitare ristagni nei tubi in cui potrebbero proliferare batteri, pertanto si è resa necessaria la chiusura dai contatori. Per quanto riguarda le fontane ornamentali, restano attive solo quelle che riciclano la stessa quantità di acqua già presente, non potabile.