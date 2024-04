Cervia diventa "Città a impatto positivo": tanti progetti per favorire l'inclusione

Inclusione sociale, salute e formazione. Questi sono gli elementi cardine che ruotano attorno al progetto "Città ad Impatto Positivo": un ‘contenitore’ di progetti dedicati alla diffusione e affermazione di una Cultura ad Impatto Positivo, che guarda al benessere comune, alla cura e inclusività delle persone più fragili e alla formazione e sensibilizzazione delle nuove generazioni alle tematiche sociali più urgenti. Un ‘contenitore’ che a Cervia si alimenta grazie a una solida rete tra istituzioni, enti del trzo settore, imprenditori e cittadini, tutti uniti nella realizzazione di progetti ad alto impatto su società, territorio e ambiente.

In particolare, Cervia dispone ora di un veicolo allestito per effettuare servizi di prossimità sul territorio a favore delle persone e famiglia con fragilità. Il veicolo verrà utilizzato da Auser Provincia di Ravenna ODV. Gli studenti dell’Istituto d’Istruzione superiore Tonino Guerra parteciperanno ad una sessione formativa sui temi della responsabilità sociale, dell’attenzione verso l’ambiente e le persone più fragili. Saranno loro i primi cittadini della Città ad Impatto Positivo, ed è quindi a loro che si chiede di contribuire alla sua crescita, proponendo progetti concreti ad impatto positivo da realizzare in Città. Sempre all’Istituto Scolastico è inoltre stato donato un defibrillatore per la cardio-protezione degli studenti e dei frequentatori dell’Istituto.

La consegna del veicolo ad Auser ha avuto luogo lunedì 25 marzo in piazza Garibaldi, alla presenza del sindaco Massimo Medri, della presidente di Auser Ravenna Mirella Rossi, della dirigente dell’Istituto d’Istruzione superiore Scilla Reali e degli imprenditori che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. Il primo evento scolastico di formazione e sensibilizzazione degli studenti ai temi della sostenibilità e dell'inclusione sociale, e la consegna del defibrillatore sono in programma per il giorno 16 aprile, mentre l’evento di chiusura, con l’esposizione dei progetti degli studenti e l’assegnazione delle borse di studio concesse dagli Ambasciatori Sostenitori avrà luogo il giorno 19 aprile.

Il sindaco Massimo Medri: "Siamo sempre stati sensibili e attenti a costruire un forte legame fra istituzioni, scuole e le molteplici realtà associative e di volontariato. L’impegno è stato quello di tessere una rete di protezione che consolidasse una comunità pronta all’aiuto e al sostegno e in questi anni come amministrazione abbiamo stanziato importanti finanziamenti per le strutture e servizi sociali. Il valore di questa città è la forte coesione comunitaria e il sostegno nei confronti dei più deboli e bisognosi. La nostra politica è quella di una cultura inclusiva ed ecosostenibile per questo abbiamo aderito al progetto e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a realizzarlo".