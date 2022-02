Cervia, collaudato il nuovo canale scolmatore: un percorso efficiente per le acque piovane

Il 10 febbraio è stato approvato dal Comitato Amministrativo del Consorzio di bonifica della Romagna il collaudo definitivo dei lavori di costruzione di un nuovo canale scolmatore in Comune di Cervia, finanziato interamente con fondi consortili: 200.000 euro per l’opera e per gli espropri necessari per realizzarla. La costruzione dello scolmatore nasce dalla necessità di portare le acque meteoriche del quartiere Malva Nord di Cervia all’impianto idrovoro di Madonna del Pino attraverso un nuovo percorso, rapido ed efficiente, privo di tombinature e ostruzioni.

Il nuovo canale, realizzato interamente a cielo aperto e lungo circa 700 metri, corre parallelo alla SS 16 Adriatica, “lato monte”, e raccoglie le acque piovane delle aree “lato mare” attraverso una grossa tubazione che corre sotto la rotatoria delle Saline. La tubazione era stata posata dal Comune di Cervia, contestualmente alla recente realizzazione della rotatoria, in accordo col Consorzio di bonifica nell’ambito di una progettazione integrata e condivisa.

Il progetto definitivo del canale scolmatore era stato approvato e finanziato del Consorzio di bonifica nel settembre 2020. Immediatamente dopo l’approvazione, i tecnici consorziali avevano avviato le procedure autorizzative ed espropriative utilizzando il procedimento semplificato “unico” (nuova legge urbanistica regionale) con conseguente abbreviazione dei tempi procedimentali.

Durante le varie fasi di approvazione dell’opera sono stati acquisiti tutti i necessari pareri ed Autorizzazioni, in particolare il Nulla-Osta dell’Ente Parco del Delta del Po e l’Autorizzazione Paesaggistica e Archeologica della Soprintendenza, a conferma del corretto inserimento dell’opera nel delicato contesto ambientale e storico delle Saline di Cervia, inserite a pieno titolo nella stazione Sud del Parco del Delta del Po.

I lavori, iniziati a gennaio 2021, sono stati sospesi nel periodo di nidificazione, come da indicazione dell’Ente Parco, e successivamente ripresi e ultimati nell’autunno scorso. Terminate ora le verifiche necessarie per il collaudo, l’opera può ritenersi compiuta e funzionante, con indubbio aumento della sicurezza idraulica delle aree urbane e agricole cervesi.