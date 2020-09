Cervia, conclusa la stagione estiva: cambia la Ztl in viale Roma

Cambia la Ztl in viale Roma, in quanto non si configura più la necessità di regolamentazioni a salvaguardia del distanziamento per il coronavirus vista la chiusura della stagione estiva. Sarà riaperto il traffico e non vi sarà più il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata sul tratto del Viale Roma compreso fra la Via Torre San Michele e il Viale Volturno.

