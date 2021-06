Cervia, concluso l’adeguamento sismico per la caserma della Guardia di Finanza

Concluso in tre mesi l’intervento di miglioramento sismico per la caserma che a Cervia ospita la Tenenza della Guardia di Finanza. I lavori appaltati hanno riguardato la redazione dello studio di fattibilità, la progettazione definitiva ed esecutiva, i rilievi e gli interventi veri e propri che sono stati organizzati e realizzati all’interno dei singoli ambienti, in maniera tale da non sospendere le attività lavorative. Con l’utilizzo del sistema di gestione informativa Building Information Modeling (Bim), sono state inoltre raccolte e ordinate le informazioni necessarie utili alle attività di manutenzione programmatica. Attualmente il grado di sicurezza sismico globale dell’edificio che originariamente era pari al 51,5% è stato portato al 72,4%, al di sopra soglia del 65% stabilita dalla legge.