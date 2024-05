A Cervia convegno nazionale dei medici oculisti sul glaucoma, si è parlato di terapie innovative

Venerdì, 10 maggio, si è svolto a Milano Marittima all'Hotel Aurelia, con il patrocinio del Comune di Cervia e il patrocinio di Aimo (Associazione Italiana Medici Oculisti), un importante convegno e corso teorico-pratico sulla diagnostica del glaucoma e strategie neuroprotettive in ambito ambulatoriale. Il corso è stato organizzato da Goal (Gruppo Oculisti Ambulatoriali Liberi) l’associazione scientifica che presta attenzione soprattutto agli specialisti ambulatoriali e ai liberi professionisti extra ospedalieri, che svolgono la loro professione nel territorio e sono in prima linea nella gestione del paziente oculistico.

Inoltre questo corso mira a introdurre gli oculisti ambulatoriali alle tecniche diagnostiche e terapeutiche del glaucoma, importante patologia oculistica che se non diagnosticata e curata precocemente, può portare alla cecità. Oggi con le tecniche diagnostiche e con le terapie innovative si può raggiungere una ottima stabilizzazione di tale patologia che va approfondita per una diagnosi il più precoce possibile.

L'adesione da parte di numerosi oftalmologi provenienti da diverse parti d’Italia è stata un successo e il corso si è svolto con grande partecipazione ed interesse da parte di tutti. Queste le parole della Dr.ssa Elisabetta Mengoni Presidente dell’Associazione Goal: “Abbiamo scelto Cervia per questo prestigioso convegno per la qualità e l’eccellenza dei servizi e delle strutture e per la tradizionale ospitalità che da sempre la caratterizza. Inoltre sono particolarmente legata a Cervia in quanto è la mia città d’origine e dove tuttora vivono i miei parenti e cari amici. Un ringraziamento sentito all’Amministrazione comunale per il patrocinio concesso. Il successo di questi corsi teorico-pratici seguiti da un punto di vista scientifico dal dr. Enrico Mantovani che ringrazio, ci spinge a continuare su questa strada con corsi monotematici su patologie come il glaucoma che hanno un grande impatto sociale. Ringrazio il Dr. Mazzacane nostro Segretario, tutto il Direttivo Goal e tutti i relatori per l'ottima riuscita di questa giornata. Un ricordo al Dr.Roberto Servadei, Oftalmologo a Cesena, che ha voluto fortemente che questa giornata si svolgesse a Cervia- Milano Marittima e che ci ha purtroppo lasciati prematuramente”.