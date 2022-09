Cervia, corsi di cucito e maglia alla Porta di Comunità

Al via due nuove attività rivolte a tutte/i coloro che vogliono imparare a lavorare a maglia e a uncinetto oppure a cucire e rammendare. La Porta di Comunità di Cervia organizza: 4 incontri per imparare a cucire, rammendare e creare con ago e filo, sia a mano che con la macchina: i martedì 27 settembre, 4, 11, 18 ottobre dalle 9 alle ore 11 in viale Ippolito Nievo 2. Inoltre sono previsti 4 incontri per imparare a lavorare a maglia o a uncinetto: i venerdì 7, 14, 21 e 28 ottobre, dalle 9 alle 11 in viale Ippolito Nievo 2. Gli incontri sono gratuiti. Il materiale iniziale verrà fornito dall’organizzazione.

Per informazioni: 3494967665, oppure 3382196514.