Cervia, deve scontare un anno di reclusione per furto: arrestata. Tre denunce per alcol oltre i limiti

I Carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima, durante i servizi svolti per il controllo del territorio nell’ultimo ponte primaverile, hanno arrestato una persona e denunciato all’autorità giudiziaria tre persone. In particolare, una donna è stata rintracciata nella frazione di San Pietro in Vincoli perché destinataria di un provvedimento di carcerazione dovendo scontare un anno per furto. Ora si trova nel carcere di Ravenna, dove dovrà scontare il residuo di pena.

Nel corso delle iniziative finalizzate a prevenire gli incidenti stradali e contrastare il fenomeno della guida sotto l’influenza dell’alcool, i Carabinieri di questo Comando hanno deferito tre persone fermate alla guida di veicoli con i valori alcolemici superiori ai limiti consentiti. Nello specifico un romeno è stato sorpreso con un tasso pari a 1,40 grammi per litro, mentre un italiano di circa 40 anni e un 25enne sono stati colti alla guida con un tasso alcolemico di circa 1 grammo per litro.

Per tutti, oltre al deferimento alla Procura di Ravenna, è scattato il sequestro del veicolo e il ritiro della patente. Infine nell’ambito dei servizi finalizzati a prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti un cinquantenne è stato segnalato alla locale Prefettura poiché trovato in possesso di 1 grammo di marijuana.