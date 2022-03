Cervia, dopo 40 anni si rifà il sottopasso di via Fusconi: un intervento da 200mila euro

Affidato incarico ad un progettista che sta redigendo il progetto di manutenzione straordinaria del sottopasso. Il progetto prevede il ripristino dell’impermeabilizzazione del manufatto in cemento armato che dopo 40 anni dalla sua realizzazione presenta dei punti di infiltrazione sia sul fondo che in alcune zone delle a pareti laterali. In fase progettuale si verificherà anche l’impianto di sollevamento delle acque meteoriche.

La spesa presunta si stima in almeno 200mila euro. La realizzazione dell’intervento è prevista nel prossimo autunno anche perché in fase esecutiva si renderà necessaria la chiusura del sottopasso. Al fine di mantenere una condizione di sicurezza fino all’esecuzione dell’intervento verrà ripristinato il fondo stradale con manutenzioni periodiche.