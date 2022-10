Cervia, dopo tre anni di sospensione torna il servizio di pedicure per anziani

Dopo 3 anni di sospensione a causa dell’emergenza sanitaria, mercoledì 2 novembre riprende il servizio di pedicure per la Terza Età. Il servizio verrà effettuato su appuntamento il mercoledì e venerdì alla Sala Malva, in via dei Papaveri 43, angolo via delle Rose. La tariffa ordinaria è di 10,23 euro, mentre per gli ISEE annui inferiori a 8.500 euro è di 7,07 euro. Per informazioni e prenotazioni, telefonare al Comune di Cervia, Servizi alla Persona, tel. 0544.979380, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13.