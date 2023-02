Cervia, oltre due milioni di euro per mettere in sicurezza le strade del forese e della costa

Dal 6 febbraio inizieranno alcuni interventi di messa in sicurezza sulle strade del forese e della fascia costiera del Comune di Cervia. L'importo totale dei lavori è di 2,1 milioni di euro, di cui 800mila euro nel forese e 1,3 milioni nella fascia costiera. I lavori rientrano nel contesto dell’Accordo Quadro Strade 2021/2024.

Il programma prevede la realizzazione di asfalti nelle strade di alcune località del forese fra le quali Via Montaletto, Via Sant’Andrea, Via Concezione, Via Cannuzzola, Via Zavattina. Sulla fascia costiera saranno realizzati a Pinarella e Tagliata in Via Brianza, Via Maremma, Viale De Amicis, Via Pinarella, Viale San Marino e Via Piemonte; a Cervia in Piazzale della Resistenza, Via Malva Nord, Via Caduti per la Libertà e nel Sottopasso ferroviario di Via Fusconi (Zona Artigianale); a Milano Marittima in Viale Romagna, Via Raffaello, Via Rovigo.

Tali lavori comporteranno deviazioni di traffico per brevi periodi e verrà adottata una regolamentazione temporanea della circolazione per garantire la sicurezza stradale. Gli interventi possono subire variazioni di programma a seconda delle condizioni meteorologiche, pertanto il calendario dei lavori potrebbe subire modifiche e slittamenti.