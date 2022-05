Cervia, è partito il Piedibus dalla Scuola Mazzini e Spallicci

Il progetto Piedibus del Comune di Cervia, dopo essere stato attivato nelle scuole Carducci di Castiglione di Cervia e Michelangelo Buonarroti di Montaletto, è partito anche nella scuola primaria Mazzini di Milano Marittima e nella scuola primaria Spallicci di Pinarella. Mobilità sostenibile, adozione di stili di vita sani e attivi e rispetto dell'ambiente sono i valori che animano il progetto Piedibus.



Per la scuola Mazzini di Milano Marittima il Piedibus è partito il 12 maggio da via Ravenna, dove genitori, insegnanti, bambine e bambini hanno inaugurato il nuovo percorso Piedibus che li accompagnerà così fino alla fine dell’anno scolastico. Per la scuola Spallicci di Pinarella il Piedibus è partito il 23 maggio da via Caduti della Libertà con studentesse, studenti, genitori, accompagnatori e la supervisione della Polizia Locale.