Cervia, Giornata delle forze armate all’aeroporto militare: cittadinanza onoraria al milite ignoto

Nella serata del 4 novembre, nell’aeroporto militare di Pisignano, il 15° Stormo ha ospitato il Corpo Bandistico della città di Cervia, per celebrare la ricorrenza del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, nonché il centenario del Milite Ignoto. La cerimonia ha visto la partecipazione di autorità civili e militari, tra cui i sindaci delle città di Cesena e Cervia.

Il Comandante di Stormo, Colonnello Giacomo Zanetti, nel suo intervento, ha rimarcato l’importanza della ricorrenza del 4 novembre, evidenziando il sacrificio costante delle Forze Armate a supporto del Paese e sottolineando l’impegno del 15° Stormo, nell’assolvimento dei compiti istituzionali assegnati. Durante il loro intervento, i sindaci delle due città hanno ringraziato il Quindicesimo per la costante e fattiva presenza sul territorio, che lo rende un punto di riferimento per la comunità romagnola e un’eccellenza per il territorio e per il Paese tutto.

In occasione del centenario del Milite Ignoto, i sindaci di Cesena e Cervia, hanno conferito la cittadinanza onoraria delle due città, all’anonimo combattente. La cerimonia è proseguita con l’esibizione del corpo bandistico della città di Cervia, istituzione che rappresenta per la cittadinanza cervese un patrimonio culturale e sociale di fondamentale importanza. Il vasto repertorio musicale proposto dai circa 40 elementi della banda, ha incontrato l’apprezzamento entusiasta dei numerosi presenti.