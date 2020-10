Cervia, il calendario benefico di Eda Dauti racconta la storia dei cani

"E' un'illusione che le foto si facciano con la macchina… si fanno con gli occhi, con il cuore, con la testa". Ispirandosi a questo geniale aforisma di Cartier-Bresson, Eda Dauti - fotografa emergente di Cervia ma "volto noto" a Cesenatico (lavora da anni all'Isola del Sole di viale Roma) - sta ultimando il nuovo calendario benefico del canile comunale di Cervia.

Mischiando la solida tecnica del fotografo con la raffinata sensibilità dell'artista, il progetto nasce con una duplice finalità: raccontare, attraverso gli occhi dei cani, la vita all'interno del canile e raccogliere fondi per il sostentamento economico della struttura di via Ghiaine.

L'arte fotografica di Eda, che per familiarizzare con i "modelli" ha trascorso intere giornate assieme a loro, ci regala alcuni splendidi ritratti di cani. C'è lo sguardo fiero di Aegon, gli occhi vigili di Ariel, la postura timorosa di Arturino, la dolce simpatia di Koby e le irresistibili smorfie di Duca.

Una galleria artisticamente non banale perché cattura non la sagoma ma le espressioni degli animali, immortalando quegli sguardi che, in fondo, raccontano le loro storie. E così, da un semplice clic, perdendosi negli occhi di questi meravigliosi modelli, si può immaginare la storia difficile di Maradona, il disagio selvatico di Misha, l'ansia di Sicilia e la solitudine nostalgica di Pablito. Tutti bellissimi e tutti accomunati da una speranza comune: trovare una famiglia per tornare a sorridere davvero. Non solo davanti all'obiettivo.