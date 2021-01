Cervia, il saluto di sindaco e assessore ai ragazzi del Servizio civile

Il sindaco di Cervia Massimo Medri e l’assessore Bianca Maria Manzi hanno salutato i ragazzi del Servizio Civile Nazionale che hanno svolto la loro esperienza nel comune di Cervia nell’anno 2020. Il servizio è iniziato il 15 gennaio 2019 e ha coinvolto 9 ragazzi di età fra i 19 e i 28 anni, tutti di Cervia ed una ragazza di Riccione.

I volontari nel loro anno di attività hanno operato presso: Biblioteca, Servizi alla Comunità (anziani), Turismo ed Ecomuseo del Sale e del Mare, Urbanistica.

I progetti erano incentrati sui temi della partecipazione e della cittadinanza attiva sotto diversi punti di vista: sociale, culturale, della promozione del territorio, vulnerabilità sismica ed efficienza energetica del territorio comunale.

"Il Comune di Cervia crede molto nel Servizio Civile che si è sempre dimostrato una buona opportunità di crescita per i giovani - dichiarano il sindaco e l’assessore Manzi -, permettendo loro di fare un'esperienza formativa civica e sociale. Un periodo che aiuta i ragazzi ad entrare in contatto con la realtà della comunità locale, dell’Istituzione comunale, del volontariato. Il servizio civile è occasione di arricchimento anche per i settori e per gli operatori perché sono stimolati dalle idee fresche e innovative che i ragazzi sono sempre disponibili a condividere".

I progetti

Questi i progetti del Servizio Civile Nazionale attivi sul territorio di Cervia: