Cervia, il sindaco incontra il docente universitario internazionale Mario Telò

Il sindaco di Cervia Massimo Medri ha incontrato il professor Mario Telò, docente universitario di fama internazionale, ricercatore, esperto di studi sull'europeismo e sull'Unione europea. Nato nel 1950 a Cremona e trasferitosi con la famiglia nel 1960 a Cervia, il prof. Telò è rimasto profondamente legato alla città, dove ancora trascorre le ferie e i suoi momenti liberi insieme ai suoi familiari e frequenta numerosi amici e amiche.

Telò si è laureato in Filosofia e ha insegnato Storia del pensiero politico e Relazioni internazionali all’università di Bruxelles, inoltre ha insegnato e trascorso periodi di ricerca in numerosi atenei europei e mondiali. Sono 50 i libri da lui pubblicati. L’illustre cervese nel 2021 è stato nominato dall'Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza , lo spagnolo Josep Borrell, come “Consigliere speciale”.

All’incontro in Comune erano presenti anche gli amici di Mario Telò: Renato Lombardi, studioso e ricercatore amico dall’infanzia, Silvano Rovida Presidente del Circolo culturale “La Pantofla” e Luigi Padoan del Circolo culturale “La Pantofla” .