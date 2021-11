Cervia, il sindaco Medri dà il benvenuto al nuovo comandante dei Carabinieri Giuseppe Morciano

Il sindaco di Cervia Massimo Medri ha salutato il primo maresciallo Massimo Russo, comandante dell’Ufficio locale marittimo di Cervia, per il suo trasferimento presso l’Ufficio locale marittimo di Riccione dove assumerà il medesimo incarico. Il sindaco ha espresso al maresciallo Russo l’apprezzamento e la riconoscenza per l’encomiabile e la profonda dedizione al lavoro, per la disponibilità sempre dimostrata nel collaborare proficuamente con l’amministrazione e le altre istituzioni e realtà del territorio e per l’esemplare carriera, porgendogli i migliori auguri per il futuro. “Ringrazio il sindaco, la città di Cervia e i suoi cittadini per avermi accolto benissimo – ha dichiarato il comandante Russo - città da cui ho ricevuto davvero tanto e che porterò sempre nel cuore!”.

Il sindaco ha portato un caloroso benvenuto a nome di tutta la città al Luogotenente Giuseppe Morciano che subentra al Primo Maresciallo Massimo Russo, rinnovando la più sincera stima e fiducia, nella certezza che si manterrà lo stesso stretto rapporto di collaborazione fra le istituzioni ed il tessuto sociale e civile della città. Giuseppe Morciano, di origine pugliese, ha prestato servizio a Ravenna presso la Procura della Repubblica come ufficiale di Polizia Giudiziaria. Durante la sua carriera ha svolto diverse funzioni fra cui Comandante di Unità Navale della Guardia Costiera.