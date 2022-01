Cervia in lutto per la morte di Domenico Pavirani: "Figura storica della nostra città"

Cervia è in lutto per la scomparsa di Domenico Pavirani, figura storica della città, che ha immensamente amato. "Antifascista, legato ai profondi valori della democrazia, della libertà e della Costituzione - lo ricorda il sindaco Massimo Medri - Sempre presente alle iniziative e ai cortei storici della Liberazione, è stato promotore della realizzazione della nuova lapide in memoria dei caduti canadesi durante la seconda guerra mondiale, posta nel parco di fianco alla chiesa. Condoglianze alla famiglia".