Cervia in marcia per la pace, il sindaco: "Facciamo il possibile per non lasciare soli gli ucraini"

Si è svolta giovedì sera a Cervia la camminata contro ogni forma di guerra a sostegno del popolo ucraino che ha percorso il viale Roma, partendo dalla rotonda della Pace (Lungomare D’Annunzio) fino a Piazza Garibaldi. Numerosa la partecipazione dei cittadini per esprimere la più ferma condanna sull’invasione dell’Ucraina e la vicinanza della nostra comunità alla nazione offesa.

"Ho incontrato la prima famiglia Ucraina arrivata a Cervia, ho avuto modo di parlare con loro e mi hanno mostrato immagini terribili - spiega il sindaco Massimo Medri - Donne e bambini europei scappati da bombardamenti, che hanno vissuto la paura e la fame. Città intere assediate. Per questo abbiamo il dovere di aiutare queste persone e siamo in costante contatto con la Prefettura di Ravenna per l’accoglienza. Ora però l’emergenza è trovare alloggi temporanei; chiediamo pertanto a chiunque ne sia in condizione, di mettere a disposizione alloggi e camere e di mettersi in contatto con lo sportello comunale “CittadiniAttivi”. Attraverso propri volontari il servizio è attivo sia per raccogliere le richieste provenienti dalle famiglie ucraine in fuga e già presenti sul territorio cervese, che per raggruppare le disponibilità di beni di prima necessità".

Per maggiori informazioni contattare lo sportello al seguente indirizzo email: cittadiniattivi@comunecervia.it. Sarà inoltre attivo da lunedì 7 marzo il numero di telefono cellulare 3425211536 lunedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30, mercoledì e venerdì mattina dalle 9 alle 12.

"Non sono ancora stati aperti canali ufficiali per la distribuzione di beni di prima necessità con l’Ucraina, per questo motivo al momento non è prevista alcuna spedizione - continua Medri - Qualora ci fossero profughi già sul territorio, chiediamo loro di mettersi in contatto con il Comune presso lo sportello sociale del Comune di Cervia, presentandosi presso la sede in viale Roma, 33 piano primo o scrivendo a sportellosociale5@comune.ravenna.it o contattando i numeri 0544979378 - 380. I nuclei verranno accolti dall'operatore di sportello e/o dall'assistente sociale a seconda delle specifiche esigenze. La Regione Emilia-Romagna ha aperto un conto corrente per la raccolta fondi; chiunque può effettuare una donazione al seguente iban: IT69G0200802435000104428964, indicando in maniera chiara la causale “EMERGENZA UCRAINA”. Dall’estero, va inserito il codice Bic Swift: UNCRITM1BA2. Il conto corrente è intestato all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna. Chiedo a tutti i cittadini di fare il possibile, per non lasciare solo questo popolo e dare loro assistenza".