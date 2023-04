“Cervia in per il turismo“: un bando per diventare direttore della Fondazione

E’ stato pubblicato l’avviso di presentazione delle domande per l’incarico di Direttore presso la Fondazione “Cervia in per il turismo“. La nuova Fondazione si occuperà di promuovere la Città di Cervia e la sua immagine turistica a livello nazionale ed internazionale, della gestione dei servizi turistici, di attività turistiche. I requisiti per la presentazione della domanda sono il diploma di Laurea e comprovata ed ampia esperienza professionale di almeno 5 anni nell’ambito della progettazione e promo commercializzazione turistica e culturale e nella gestione dei servizi e dei beni ed attività turistiche e culturali.

Il termine per la presentazione delle domande è il 2 maggio 2023 alle ore 12.00 a mezzo mail: comune.cervia@legalmail.it oppure protocollo@comunecervia.it.

Tutte le informazioni al sito: https://www.comunecervia.it/servizi/bandi-e-selezioni-varie/scheda/avviso-selezione-direttorefondazione-2023.html