Cervia in regola coi pagamenti: nel 2024 non servirà il Fondo di Garanzia per debiti commerciali

Il comune di Cervia alla fine del 2023 era in regola con le prescrizioni di legge in quanto ha rispettato il termine di pagamento di 30 giorni e ha pagato tutte le fatture ricevute e in scadenza entro il 31 dicembre, saldando tutti i debiti commerciali con i propri fornitori. Pertanto l’Ente non deve stanziare nella parte corrente del proprio bilancio dell’anno 2024 alcun accantonamento al fondo di garanzia debiti commerciali e può conservare le risorse previste per l’esercizio delle proprie funzioni e attività.

Le pubbliche amministrazioni hanno infatti l’obbligo di pubblicare annualmente i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture e anche l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. I termini di pagamento di legge sono a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, o in casi particolari comunque non superiore a 60 giorni. In caso vi sia un ritardo dei pagamenti o fatture ricevute e non pagate, è necessario effettuare nel bilancio dell’Ente, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, un accantonamento finanziario denominato “Fondo di garanzia debiti commerciali”, operando un vero e proprio taglio delle spese correnti previste per servizi e contributi. Tale fondo serve per garantire di fare fronte agli insoluti, disponendo di liquidità necessaria a velocizzare i pagamenti.