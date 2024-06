Cervia investe sulla Protezione Civile: 180mila euro per l’autonomia energetica del Coc

Il sistema di Protezione civile e la sua organizzazione sono diventati sempre più indispensabili e importanti, in considerazione anche dei cambiamenti climatici e degli eventi calamitosi eccezionali. La Regione Emilia-Romagna ha messo a disposizione dei fondi per il potenziamento del sistema di Protezione civile della rete regionale e delle strutture degli enti locali.

Tra le strutture di protezione civile realizzate sul territorio del comune di Cervia, risulta particolarmente strategico il COC “Centro Operativo Comunale” sito in Piazza XXV Aprile n. 11 all’interno della Palazzina comunale. Il COC di Cervia presenta tutte le caratteristiche per ottenere i finanziamenti e necessita di autonomia energetica in caso di interruzione dei servizi ordinari di fornitura elettrica.

Si è reso pertanto necessario ed opportuno prevedere un intervento finalizzato alla sua autonomia energetica per adeguare la struttura strategica. L’importo complessivo per attuare il progetto è di 180 mila euro di cui 40 mila finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e 140 mila dal Comune con risorse proprie.