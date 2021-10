Cervia, la spesa solidale a favore delle famiglie in difficoltà

Sabato 16 ottobre torna “Dona la spesa” la raccolta solidale di prodotti alimentari promossa da Coop Alleanza 3.0 che, in alcuni punti vendita, andrà a favore dell’Associazione “Un Posto a Tavola – Mensa Amica” per sostenere le famiglie cervesi in difficoltà. Pasta, tonno, olio e legumi in scatola sono i principali prodotti che, insieme a quelli per l’igiene personale, della casa, saranno raccolti dai volontari per tutta la giornata di sabato, dalle 8:30 alle 18:00, nei punti vendita Coop di Viale Roma e Via Mazzotti a Cervia e Teodora a Ravenna.

“Siamo grati e onorati di poter partecipare anche per questo autunno ad un’iniziativa che per noi ha un valore inestimabile. Non solo perché ci permette di raccogliere prodotti che metteremo a disposizione delle persone che ogni giorno frequentano la nostra Mensa e accedono all’Emporio Solidale, perché ancora una volta ci permette di creare dei legami preziosi tra chi donerà parte della propria spesa e chi riceverà in questo modo un aiuto concreto. Per questo - conclude Silvia Berlati, presidente dell'associazione - ringraziamo gli amici di Coop Alleanza 3.0 che anche in questa occasione si sono resi protagonisti e promotori di questa iniziativa solidale e tutti i volontari che saranno con noi nei punti vendita Coop di Cervia e Ravenna per raccogliere prodotti preziosi”.