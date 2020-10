Cervia, lavori d'asfaltatura lungo la Circonvallazione Sacchetti lato Ovest

Venerdì verranno effettuati lavori di manutenzione nella Circonvallazione Sacchetti lato Ovest (zona carabinieri). I lavori prevedono la riasfaltatura del manto stradale in quanto presenta cunette e avvallamenti dovuti alla crescita delle radici degli alberi. Durante lo svolgimento dei lavori la circolazione sarà in regime di senso unico alternato. Solo qualora le lavorazioni non consentano la garanzia della sicurezza della circolazione stradale, verranno applicate deviazioni di percorso che saranno portate a conoscenza dell'utenza mediante l’esposizione di segnaletica mirata.



