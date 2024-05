Cervia, Liceo Linguistico: due nuove prime classi per il prossimo anno scolastico

Ottimo risultato di iscrizioni per l'Istituto d’Istruzione Superiore Tonino Guerra di Cervia che a settembre, oltre a confermare il trend positivo per il corso alberghiero, potrà contare su ben due nuove classi prime per il liceo linguistico. Il Liceo linguistico di Cervia, attivato nell’anno scolastico 2022-2023, è giunto ormai al termine del suo secondo anno di vita, si conferma dunque come un tassello fondamentale dell'offerta formativa cervese per gli studenti del territorio.

"L'interesse sempre crescente per questa nuova realtà rappresenta un importante riconoscimento per l'Istituto, che da subito ha investito energie e risorse per offrire agli studenti un ambiente formativo valido e dinamico. L'ottimo risultato raggiunto è motivo di grande soddisfazione non solo per la comunità scolastica ma per tutta la cittadinanza e conferma l'esigenza di ampliamento dell'offerta formativa che da tempo si percepiva nel territorio" si legge in una nota.

Inoltre si sta ampliando l’istituto, con la realizzazione di una nuova palestra in grado di contenere campi regolamentari omologati dal Coni, per valorizzare l’offerta formativa superiore e soddisfare le esigenze di entrambi gli indirizzi professionali alberghiero e liceale linguistico.