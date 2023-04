Cervia presente alla Marcia per la Pace 2023 dedicata ai giovani: "Un gesto doveroso "

Cervia risponde presente alla chiamata della "Marcia per la Pace Perugia - Assisi". All'edizione 2023, dedicata ai giovani, il Comune sarà presente e sosterrà con un contributo il Coordinamento Enti locali per la pace. Il messaggio dell'edizione 2023 è racchiuso nella frase "Trasformiamo il futuro", con un occhio ai giovani e alle soluzioni da trovare alle tante crisi aperte nel mondo, dalla pandemia alla catastrofe climatica, dalla guerra alla crescita delle disuguaglianze.

"La Marcia Perugia - Assisi" riunisce istituzioni, associazioni e realtà impegnate in Italia a costruire la pace promuovendo i diritti umani, la solidarietà e la cooperazione internazionale. Il comune di Cervia dal 1993 ha deliberato la propria “dichiarazione di Città per la Pace” e l'adesione al Coordinamento nazionale Enti locali per la Pace con sede a Perugia.

"Cervia il 21 maggio sarà presente, per unirsi ai tanti enti, istituzioni, associazioni, singole persone e far sentire con forza la voce della pace", ha dichiarato l'assessore comunale con delega alla Pace e cooperazione internazionale, Michela Brunelli. "Aderire alla Marcia è un gesto moralmente ed eticamente doveroso e le coscienze sono chiamate a rispondere. Quest’anno in particolare il messaggio è rivolto ai giovani, investire su di loro è indispensabile per costruire un futuro più sicuro, giusto e pacifico. La guerra continua ad infuriare in Ucraina e in tante altre parti del mondo e questa è un’occasione per dire no alla violenza, all’odio, alla violazione dei diritti umani. Il contributo di ognuno di noi è assolutamente indispensabile, la pace non dipende solo dalle grandi decisioni, ma anche da tutte le piccole azioni fatte ogni giorno da ciascuno di noi, dal nostro modo di comportarci nella quotidianità”, ha aggiunto.