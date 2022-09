Cervia partecipa alla Marcia della Pace per la Romagna: "Doveroso far sentire la nostra voce contro la guerra"

Il Comune di Cervia aderisce alla “Marcia della Pace per la Romagna”, la Forlì-Forlimpopoli-Bertinoro, in programma domenica 9 ottobre, organizzata dal Comune di Forlì e dal Centro Pace di Forlì con il coinvolgimento di tutti i comuni della Romagna. All’evento sarà presente l’Assessora alla Pace e Cooperazione Internazionale Michela Brunelli, con il gonfalone della città.

La marcia è al suo decimo anniversario ed è dedicata ad Annalena Tonelli, missionaria laica forlivese, padre Ernesto Balducci e in ricordo di Katia Zattoni che la promosse sul nostro territorio. La Marcia della Pace della Romagna è organizzata dal Centro per la Pace di Forlì in collaborazione con il Comune di Forlì, con gli altri enti locali del territorio della Romagna e realtà associative e di volontariato sempre della Romagna. La Marcia per la pace della Romagna si inserisce nella tradizione del Coordinamento Enti Locali per la Pace Perugia-Assisi.

Il comune di Cervia è fortemente impegnato sui temi della pace: nel 1993 ha deliberato la propria “dichiarazione di Città per la Pace” e ha aderito al Coordinamento Nazionale Enti locali per la Pace con sede a Perugia con l’obiettivo di promuovere la cultura e l’educazione alla pace nel rispetto dei diritti umani e della solidarietà internazionale.

L’Assessora Michela Brunelli: “La marcia della Pace per la Romagna è un’iniziativa importante, sia per l’impegno concreto che viene chiesto ai governi sia per la sensibilizzazione che viene messa in atto tra le comunità del nostro territorio. In questo momento di forte tensione internazionale è più che mai doveroso far sentire la voce, forte, di chi è contro la guerra. Per questo ci auguriamo di essere in tanti alla marcia, per avere una forza sempre maggiore nel chiedere un impegno a favore della pace. L’invito è rivolto anche ai cittadini di Cervia, che possano essere numerosi insieme a noi”.