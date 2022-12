Cervia, una nuova palestra per l'istituto alberghiero: sarà finanziata dal Pnrr

Arriva una nuova palestra per l'alberghiero di Cervia. Lo conferma Mirko Boschetti, segretario del Partito Democratico di Cervia, dichiarando che martedì "dopo settimane di trattativa con UPI e il Presidente de Pascale, il ministero dell’istruzione ha sbloccato le risorse per finanziare diversi progetti già presentati e approvati (nei bandi PNRR) ma che ancora non avevano trovato le coperture necessarie".

"Su Cervia in particolare verrà finanziata la costruzione di una nuova palestra a servizio dell’Istituto alberghiero Tonino Guerra. Un importante intervento che risponde ad anni di richieste da parte di studenti ed insegnanti costretti a muoversi altrove per poter svolgere attività di educazione fisica, oltre che da parte delle associazioni sportive che necessitano di spazi adeguati", sottolinea Boschetti.

"La Provincia in collaborazione con l’amministrazione in questi anni ha valorizzato enormemente l’istituto Tonino Guerra che cresce sempre di più, quest’anno anche con la nascita di un nuovo indirizzo Linguistico, con lo scopo di formare tantissimi ragazzi e ragazze nel settore turistico dove c’è enorme bisogno da parte del mercato cervese e non solo. Per ultimo ci teniamo a ricordare anche la riqualificazione del parcheggio antistante, i quali lavori verranno conclusi a breve. Senza scuola - conclude il segretario dem di Cervia - non c’è futuro, e investire sui nostri istituti è sempre fondamentale per tutta la città".