Cervia, nuovi parcheggi a pagamento e Ztl in vigore dal 1 giugno

Stalli blu e ZTL entreranno in funzione solo dal 1 giugno, lo conferma l’Amministrazione Comunale di Cervia al fine di informare correttamente la cittadinanza.

I parcheggi a pagamento, compreso quello della Piazza Andrea Costa e gli altri di nuova istituzione, entreranno quindi in vigore dal 1 giugno 2021. Inoltre dal 1 giugno al 30 settembre sarà attiva la Ztl a Milano Marittima nelle traverse a mare nelle giornate di sabato e domenica, e in agosto per tutto il mese.