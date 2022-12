Cervia, ottanta donne sfilano e danzano per aiutare i bambini con disabilità

La pioggia non ha scoraggiato le donne di “Balla & Snella” che, domenica pomeriggio, sono state protagoniste di un’iniziativa benefica a favore dell’Anffas. L’evento - intitolato “Dance & Run” - prevedeva una quota di partecipazione di 10 euro devoluta all’associazione nazionale che riunisce le famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale.

Alla corsa/camminata solidale non competitiva di 4 chilometri hanno partecipato un’ottantina di persone. Una cinquantina di donne del corso “Balla & Snella”, al termine della sfilata per le vie di Cervia, si sono poi esibite nella tecnostruttura di piazza Garibaldi dando vita a coinvolgenti coreografie di ballo: “Peccato per la pioggia - spiega Melina Zoccoli, titolare del format “Balla & Snella” - se il maltempo non ci avesse messo lo zampino, l’adesione sarebbe stata di gran lunga superiore. In ogni caso, sono molto soddisfatta della forte partecipazione delle mie ragazze che, ancora una volta, hanno dimostrato di avere una marcia in più sfilando e ballando sotto la pioggia per una nobilissima causa”.

Intanto, ormai ultimato il primo trimestre (con il record di 157 iscritte), “Balla & Snella” è pronta a ripartire sabato 7 gennaio 2023 (dalle ore 16) con la seconda edizione del corso cervese che partirà, come da tradizione, con un open-day dal titolo “Benessere in rosa”, una giornata conviviale e di condivisione con musica, cocktail analcolico di benvenuto ed un omaggio finale a tutte le partecipanti.