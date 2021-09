Cervia, parte il nuovo anno scolastico della scuola di musica Rossini

Venerdì 1 ottobre ripartono i corsi di musica alla Scuola Comunale Rossini di Cervia. Si tratta di un’istituzione storica, attiva in città da oltre sessant’anni, che conta una ventina di docenti qualificati con una lunga esperienza di insegnamento alle spalle. L’offerta è davvero ampia e, oltre ai corsi tradizionali in cui ogni allievo riceve una preparazione personalizzata in base alle proprie esigenze, la scuola organizza anche corsi per adulti e per bambini. In questi giorni si stanno raccogliendo le ultime iscrizioni e sono disponibili ancora dei posti per chitarra, violino, violoncello, flauto, clarinetto, tromba, sassofono, batteria e canto moderno.

Come sempre la scelta è davvero ampia e gli interessati potranno scegliere tra strumenti classici e moderni. Il percorso di studi proposto dalla scuola è completo ed articolato e la retta di frequenza comprende, oltre alla lezione di strumento, anche la possibilità di fare solfeggio, musica di insieme e coro. Anche per l’anno scolastico 2021/2022 la Regione Emilia Romagna ha inserito la Scuola di Musica Rossini tra le scuole riconosciute a livello regionale a garanzia della qualità e dell’alto livello del percorso proposto. La scuola ha sede in Via della Rimembranza 2 a Cervia. Per informazioni 0544.71907 - 347.5839049 - info@scuolarossini.it

L’Assessore alla cultura Cesare Zavatta dichiara: “La scuola di musica comunale costituisce un vanto per l’amministrazione e la città. Offre ai nostri ragazzi un’istruzione musicale di qualità e momenti di socialità preziosi per la loro crescita umana e artistica. Un augurio di buon lavoro a tutti e un particolare ringraziamento ai docenti per la professionalità e l’entusiasmo che trasmettono ai ragazzi”.