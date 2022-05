Cervia, partono i lavori di bonifica del tetto in eternit all'ex cinema Europa

Il 9 maggio partiranno i lavori di bonifica del tetto in eternit dell’edificio in via XX settembre angolo vicolo San Francesco a Cervia, che un tempo ospitava il cinema Europa. La struttura venne edificata negli anni 50 e cessò la propria attività nel 1980, rimanendo da quel momento inutilizzata.

L’amministrazione con un ordinanza aveva notificato alla proprietà Società immobiliare cinema Europa la messa in sicurezza del fabbricato e rimozione e bonifica dall’eternit. Tuttavia, stante la situazione di liquidazione fallimentare della proprietà, il sindaco in qualità di autorità sanitaria locale ha deciso con provvedimento contingibile e urgente, di provvedere d'ufficio, con anticipo delle spese a carico degli interessati, all’esecuzione dei lavori per la salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica, visto che lo stabile è in centro storico, luogo di alta densità abitativa.

I lavori consistono nella rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto presenti nella copertura del sito e il ripristino provvisorio della copertura stessa, verranno eseguiti dalla Ditta F.lli Giorgi di Sala di Cesenatico.

Le modifiche alla viabilità

La viabilità dal 9 maggio al 1 giugno 2022 durante i lavori sarà regolamentata come segue. Via XX Settembre (tratto compreso tra via Luigi Mazzolani e Corso Mazzini). Divieto di sosta con rimozione forzata, su entrambi i lati della carreggiata; divieto di transito, ad eccezione dei mezzi addetti al cantiere, mezzi di soccorso e pronto intervento.

Ai mezzi dei residenti o dimoranti è consentita la sola circolazione in "doppio senso di marcia" nel tratto compreso tra via Luigi Mazzolani e il civico 16 di via XX Settembre e nel tratto compreso tra il Vicolo S. Francesco e Corso Mazzini. In corrispondenza dei lavori è garantito un corridoio pedonale protetto di larghezza 1,00 m per il passaggio dei pedoni. Limite massimo di velocità 30-20-10 Km/h, installati in sequenza di avvicinamento al cantiere. In via Luigi Mazzolani inversione del senso unico di marcia, in direzione est-ovest.