Cervia, pista di ghiaccio attiva fino alla fine di febbraio: oltre 3 mesi di apertura

Una stagione 'natalizia' davvero lunga per Cervia. Il Comune ha infatti reso noto che la pista del ghiaccio in piazza Garibaldi rimarrà aperta fino a domenica 25 febbraio. L'attrazione, che tutti i giorni offre svago e divertimento a giovani e famiglie, era stata inaugurata lo scorso 10 novembre e dunque si appresta a superare il traguardo dei 3 mesi di attività. Fino al 25 febbraio la pista osserverà i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 20; sabato dalle 10.30 alle 23; domenica dalle 10:30 alle 20. E per il giorno di San Valentino è già in programma l’evento “Cupido on ice”. La pista misura 450 metri quadri ed è dotata di un motore refrigerante di nuova generazione a basso consumo. Lungo il perimetro della pista, su americane come in un palcoscenico, sono montate luci che cambiano colore, palle luminose come in discoteca e vengono prodotte suggestive nevicate che hanno fatto da cornice ai momenti più magici di questo inverno.