Cervia premia i turisti "fedelissimi": c'è chi viene in vacanza in Riviera da 60 anni

Un altro appuntamento per gli amici di Cervia accolti nella sala del Consiglio comunale dal vicesindaco Gabriele Armuzzi. A essere fedeli a Cervia da 60 anni le signore Manuela Calzolari, Sara Galletti e Anna Maiocchi. segnalate dall’hotel Ondina e Milazzo. Per i 50 anni sono stati premiati William e Elisabetta Bonfatti segnalati dal Bagno Ulisse, inoltre Carlo Re e Rosaria Meregalli dall’hotel Buratti. I 40 anni di fedeltà vanno a Alberto Giubertoni. Infine premiata per i 10 anni la giovanissima Chiara Kapri di Vienna che viene a Cervia con i genitori (già premiati in altra occasione) da quando è nata. segnalata dall’hotel Buratti. Ha allietato la cerimonia la musica al pianoforte di un’allieva della scuola di Musica “Rossini” ed era presente anche l’insegnante Monica Poletti.

Cervia premia i turisti affezionati che trascorrono le loro vacanze nelle nostre località da almeno 10 anni con un attestato che li nomina “Amici di Cervia” e il sale di Cervia come augurio di fortuna e prosperità, e un buono per piadine offerto da CNA e Confartigianato. Albergatori, bagnini, ristoratori, esercenti di campeggi, locatori di appartamenti, agenzie immobiliari possono candidare a premio i turisti italiani e stranieri che da almeno 10 anni frequentano le località cervesi in maniera continuativa.

La segnalazione completa di tutti i dati richiesti, va presentata utilizzando il modulo accessibile sul sito web del Comune di Cervia: https://sportellotelematico.comunecervia.it/ (sezione Tempo Libero, Sport e cultura-domanda di attestato “Amico di Cervia”) inviandolo direttamente in modalità telematica, oppure, scaricando il pdf del modulo, da inviare a: cerviainforma@comunecervia.it, entro il venerdì precedente la data della premiazione.