Cervia, presentato il nuovo logo del Parco urbano Palanti: "Nei prossimi mesi l’avvio dei lavori"

L’amministrazione comunale di Cervia ha stabilito di intitolare il nuovo Parco urbano di Cervia al maestro Giuseppe Palanti, creatore della “città giardino” di Milano Marittima e disegnatore del primo piano regolatore con i progetti delle prime villette sul litorale. Inoltre si è valutato di procedere alla realizzazione di un logo specifico per identificare il nuovo Parco, attivando una consultazione on line tra la comunità, chiamata a scegliere il logo tra due proposte individuate dall’Amministrazione, che esprimessero gli ideali e i criteri che hanno portato alla fondazione di Milano Marittima.

La proposta che ha ottenuto i maggiori consensi e che contraddistinguerà il nuovo Parco Urbano si ispira ai fiori di Città giardino: “Il 1900, la nascita delle città giardino e dell’art nouveau sono le ispirazioni principali per la realizzazione di questo logo - spiegano dal Comune - Due segni circolari 'in movimento' che danno vita a foglie e fiori dal sapore liberty e romantico. La rappresentazione di una natura che circonda la piazza con il suo germoglio, rendendola un luogo fresco, green, sostenibile e dinamico. Attraverso delle linee in prospettiva abbiamo rappresentato la nostra piazza come se la stessimo guardando dal suo centro. Le tonalità vivaci dei verdi, il lilla e il rosa dei fiori”. Entrambi i loghi sono stati realizzati dalla società AB Comunicazioni.

Il sindaco di Cervia Massimo Medri ha dichiarato: “Ora abbiamo il logo del Parco Urbano intitolato a Giuseppe Palanti, che è stato scelto nel sondaggio aperto alla cittadinanza e agli amici di Cervia per decidere insieme a tutti coloro che amano la nostra località. Nei prossimi mesi verrà presentato il progetto esecutivo e poi vi sarà l’avvio dei lavori. Un progetto enorme che necessiterà di diversi anni per il suo completamento, ma che sarà per la nostra città un vero volano e renderà fruibile molte aree ad oggi non aperte al pubblico, riqualificandole”.

Il logo scelto per il parco urbano