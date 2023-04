A Cervia si sviluppa la produzione di ostriche: "Allevate in mare aperto, sono raccolte e distribuite in giornata"

Si chiama "La Zariota" ed è un ostrica completamente "made in Romagna. E' stato presentato venerdì nella sala del Consiglio comunale il programma dell'evento dedicato all'ostrica di Cervia prodotta dalla coop. La Fenice. L'evento si terrà mercoledì 3 maggio alle ore 15 presso la Darsena del Sale di Cervia e sarà anche un'occasione per degustare e apprezzare le peculiarità di questo nuovo prodotto cervese d'eccellenza a km 0.

La cooperativa “La Fenice” è un’azienda cervese che produce mitili in un tratto di mare caratterizzato dal riconoscimento come "zona di produzione in acque marine di classe A”, fattore, quest’ultimo, che oggi rende le produzioni di mitili qualitativamente uniche sia in ambito nazionale che europeo. Dall'esperienza nell’acquacoltura iniziata nel 1993, è nata l'idea di cominciare anche la produzione di ostriche. "La particolarità delle nostra ostrica - dicono dalla cooperativa - è quella di essere allevata in mare aperto a tre miglia dalla costa in acque classificate di “categoria A”. Grazie ai nostri centri di spedizione a bordo delle imbarcazioni il prodotto è raccolto e distribuito in giornata".

La nuova produzione verrà presentata al pubblico nel corso di un meeting alla Darsena del Sale cui seguirà una degustazione della cozza e dell'ostrica di Cervia, accompagnata da bollicine e "crackers" di piadina romagnola. All'appuntamento parteciperà anche il cantautore romagnolo Mirko Casadei.