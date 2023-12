Cervia promuove elettrificazione sostenibile e transizione verde e diventa 'Comunità Energetica'

Approvato in Giunta il progetto di costituzione di una comunità energetica a Cervia, un percorso iniziato nel 2021 che crea sinergia tra il progetto "Enercom" e "Cervia città elettrica", a promozione dell'elettrificazione sostenibile del territorio e della transizione verde tramite l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile.

Il Comune di Cervia, forte dell'impegno assunto sul tema energia e per dare completamento ai progetti avviati, ha partecipato al bando PR-FESR 2021-2017 per il sostegno allo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili promosso dalla Regione Emilia Romagna, ottenendo la concessione del contributo economico per la copertura dei costi relativi allo studio di fattibilità tecnica economica e per la costituzione della comunità.

Il contributo concesso a fondo perduto, pari a 20.608,20 euro, è nella misura del 90% delle spese ammissibili solo per enti locali che abbiano messo a disposizione tetti degli edifici pubblici o aree pubbliche per realizzare gli impianti a servizio delle CER o che abbiano approvato piani o strategie integrate di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici (PAESC), come nel caso di Cervia.

L’assessore Enrico Mazzolani ha dichiarato: “L'interesse crescente verso la tematica da parte dell'intera comunità locale è il fattore trainante del progetto, che ora prende vita e avvia le attività. L'ambizioso obiettivo di costituire una comunità energetica a Cervia entro il 2024 oggi è in dirittura d'arrivo”.