Cervia, pubblicato il bando per realizzare iniziative all'interno del nuovo skatepark

Mentre procede l’iter per la riqualificazione dello skate park di Cervia, l’Amministrazione comunale intende coinvolgere il mondo dell’associazionismo sociale e sportivo per realizzare il progetto “In Ludere-Quando il gioco si fa spazio”, che oltre a interventi di carattere tecnico-edilizio prevede una serie di attività sociali, educative e sportive per fare in modo che la realtà rinnovata diventi luogo di sport, di socialità e di inclusione. A tale scopo è stato pubblicato un Avviso pubblico, in base ai criteri definiti dalle linee guida approvate dalla Giunta.

Con l’Avviso si intende sollecitare, da parte di associazioni sportive e sociali, progetti che prevedano la realizzazione di iniziative, richiamino l’attenzione della città sul progetto di riqualificazione, facciano conoscere il nuovo spazio e le sue opportunità, coinvolgano i giovani creando i presupposti per un’ampia frequentazione dell’area, promuovano la conoscenza della disciplina dello skate e, in generale, della pratica sportiva come strumento di crescita e di inclusione sociale. Le attività proposte nei progetti dovranno svolgersi mentre vengono eseguiti i lavori edili e dovranno essere realizzate entro la data del 31 maggio 2023, termine massimo stabilito dalla Regione per la conclusione dei progetti. Il progetto selezionato beneficerà di un contributo massimo di 20 mila euro. Il bando è reperibile sul sito del Comune. La scadenza per presentare le proposte è fissata per le ore 12 del 5 dicembre 2022.

Si ricorda che per la parte tecnico-edilizia il progetto di riqualificazione dell'area inizialmente doveva prevedere la ristrutturazione dell'impianto sportivo già esistente, oltre a nuove opere quali l'installazione di un sistema di videosorveglianza e il potenziamento dell'illuminazione. Dal confronto con le realtà sportive e associative è però emersa la necessità di implementare il progetto e l'Amministrazione ha deciso di realizzare un impianto omologato per competizioni sportive (omologazione FISR – Federazione Italiana Sport Rotellistici), ampliando pertanto la piastra esistente, che deve avere una superficie minima d 800 mq rispetto agli attuali 600 mq circa. L’area da circa vent'anni è utilizzata per la disciplina sportiva dello skate ed è situata in una posizione strategica tra Cervia e Milano Marittima, all’inizio del parco in fondo a via Isonzo, con ottima accessibilità e protetta non essendo accessibile alle auto. L’importo complessivo per la riqualificazione (interventi edilizi e attività sociali, educative e sportive) è di 355 mila euro, di cui 107 mila finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e gli altri 248 mila dal Comune di Cervia.

Le assessore allo Sport Michela Brunelli e alle Politiche giovanili Bianca Maria Manzi: “Stiamo procedendo verso la riqualificazione dell’impianto sportivo e dell’area dello skate, che da tempo necessitano di una risistemazione complessiva. Per farlo abbiamo anche coinvolto tutte le realtà interessate, con le quali abbiamo aperto un confronto costruttivo e proficuo. Al punto che abbiamo recuperato le risorse e per realizzare un impianto nuovo, all’avanguardia, degno di competizioni a livello federale, così da offrire un’ulteriore opportunità ai nostri giovani e potenziare la dotazione di impianti sportivi con rilevanza turistica, in linea con le politiche di rendere sempre più Cervia Città dello Sport. L’area è anche strategica per diventare uno spazio di aggregazione, di crescita e benessere per i giovani della città e per l’intera comunità. Con le attività che verranno realizzate fino al momento dell’inaugurazione, nella primavera del prossimo anno, intendiamo proprio favorire la consapevolezza del nuovo bene rigenerato come bene della comunità, in grado di dare risposte ai nostri ragazzi in termini di socialità e inclusione”.