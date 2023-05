Cervia, apre un punto di raccolta per viveri e beni di prima necessità

Il progetto Cervia Social Food, con la sue attività presenti a Cervia (Mensa Amica, Emporio Solidale, Sartoria sociale) e in collaborazione con il centro socio-occupazionale Ikebana della cooperativa San Vitale, si è messo a disposizione della comunità e del Comune di Cervia, con particolare riferimento alla raccolta di viveri, abiti, biancheria e prodotti di igiene personale da consegnare ai nuclei familiari colpiti dall’alluvione. A partire da mercoledì 24 maggio e fino a sabato 10 giugno (tutti i giorni tranne i festivi) dalle 9:30 alle 12:30 presso l’Emporio Solidale di Cervia in via Levico 13 sarà attivo un punto raccolta di viveri, abiti, biancheria e prodotti di igiene personale.

In particolare i beni che si raccolgono sono alimenti (scatolette (tonno, carne, legumi), cibi pronti in scatola da non scaldare, cracker, biscotti, acqua, succhi di frutta, miele e marmellata), abiti, scarpe, coperte, lenzuoli, prodotti per l'igiene personale (dentifricio, sapone liquido, assorbenti e spazzolini). Chi ha necessità di accedere in altri orari o ha necessità di informazioni, può: telefonare al 3343298097 o scrivere a cerviasocialfood@sanvitale.ra.it.