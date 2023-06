Cervia, riaperte le strade provinciali chiuse per gli allagamenti nella zona delle Saline

Notizia importante per Cervia. E’ stata riaperta la strada provinciale 254 nel tratto dalla Rotonda Saline intersezione S.S. 16 fino all’incrocio località Tantlon. Inoltre ha riaperto anche la Strada provinciale n. 6 per Villa Inferno tratto dall’incrocio con la S.P 254 fino all’incrocio con Via Beneficio I Tronco.

Sulle due strade sono stati ripristinati gli asfalti e la viabilità è tornata alla normalità. "Un lavoro in tempi celeri - dicono dal Comune di Cervia - dovuto anche al merito della Provincia di Ravenna che si è impegnata da subito a ripristinare le due strade provinciali".