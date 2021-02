Cervia, riapre al pubblico la biblioteca Goia

Per gli utenti la possibilità di tornare a scegliere i libri dallo scaffale dal lunedì al venerdì. Rimane l'obbligo di prenotazione per l'uso delle sale studio

A partire da lunedì 8 febbraio la Biblioteca comunale “Maria Goia” riaprirà al pubblico con la possibilità di entrare e scegliere i libri direttamente dagli scaffali, così come prevedono le disposizioni relative alla zona gialla. Il pubblico entrerà in modalità contingentata, cosa che era stata richiesta e auspicata anche da diversi lettori più fedeli e affezionati alla biblioteca.

L'apertura, secondo quanto disposto dal Dpcm, sarà dal lunedì al venerdì con i seguenti orari dal lunedì al giovedì 9.00 - 13.30 e 14.30 - 18.30, venerdì 9.00 - 13.30. Rimane l'obbligo di prenotazione per l'uso delle sale studio.

In questo periodo, il servizio di prestito comunque non si è mai interrotto, ed è stato possibile effettuarlo su prenotazione e con ritiro all'ingresso dei libri precedentemente prenotati. Inoltre sono sempre stati attivi, e molto richiesti, i servizi digitali offerti dalla piattaforma “Scoprirete” e MLOL, grazie ai quali è possibile scaricare e-book, ascoltare musica e audiolibri, leggere quotidiani e riviste online. Sulla pagina Instagram della biblioteca è inoltre possibile trovare letture per i più piccoli. Diversi anche gli incontri conferenze e iniziative, organizzate online dalla biblioteca.