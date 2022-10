Cervia, ripartono i lavori stradali in viale Matteotti

Riprendono in questi giorni i lavori in viale Matteotti nel tratto fra la 19^ traversa e la via Cupa, iniziati prima dell'estate. E’ previsto il completamento del collettore fognario generale delle acque bianche di tutta la zona nord di Milano Marittima. Sono 400 metri di strada in cui viene rifatta la fogna bianca con un condotto di 80 centimetri di diametro, che permetterà un migliore scarico delle acque, rispetto alle vecchie e obsolete tubazioni.

L’opera è eseguita e finanziata dal privato, coinvolto nella trasformazione dell’area della colonia Balducci, in attuazione di un accordo di programma. Sulla 19^ traversa sarà completato anche il nuovo parcheggio pubblico di 50 posti auto, sempre realizzato dal privato. Inoltre ricordiamo che il progettto prevede anche la realizzazione della pista ciclabile sul lato ovest di viale Matteotti di collegamento con Lido di Savio, la sistemazione dei marciapiedi sul lato est e della rotonda all’entrata del viale Matteotti di intersezione con la Nullo Baldini.