Cervia, rubata scultura in mosaico che abbelliva l'aiuola: "Gesto riprovevole"

Ignoti hanno rubato una delle due sculture in mosaico che abbellivano l'aiuola in viale Roma di fronte alla Galleria Zoffoli. La scultura è stata donata a Cervia dal Comune di Grado e realizzata dagli allievi della Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo. Il furto è stato scoperto giovedì mattina. "L'amministrazione comunale ha già denunciato il furto alle Forze dell’Ordine ed esprime particolare condanna per questo gesto riprovevole, che reca un danno d’immagine alla nostra città e dimostra mancanza di rispetto e sensibilità nei confronti del bene pubblico e di chi è legato a Cervia da amicizia - rende noto la delegata al Verde Patrizia Petrucci - Facciamo appello al senso civico dei cittadini e dei nostri ospiti, invitando a segnalare alle Forze dell'ordine furti e azioni di vandalismo".

